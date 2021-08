Śląskie. Niebezpieczne góry, Pracowity tydzień goprowców

Śląskie. Wypadki w Beskidach

Jak poinformowali ratownicy GOPR praktycznie każdego dnia wzywani byli do wypadków. W poniedziałek, 2 sierpnia, rano do CSR Szczyrk zadzwonił turysta informując, że jego ojciec w trakcie podejścia z Bystrej na Klimczok zasłabł i stracił przytomność. - Po dotarciu na miejsce i zbadaniu, osoba ratowana została ewakuowana w noszach Kong, a następnie karetką terenową do miejsca przekazania Zespołowi Ratownictwa Medycznego – relacjonują beskidzcy goprowcy.