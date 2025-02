Siły pokojowe w Ukrainie? Tylko ze wsparciem USA

Podczas rozmowy z rzymską gazetą admirał Cavo Dragone podkreślił, że po Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium panuje zgodność co do tego, że nawet jeśli Amerykanie nie będą bezpośrednio uczestniczyć w siłach pokojowych, ich wsparcie jest niezbędne . - Potrzeba trwałej gwarancji przeciwko wszelkiemu ryzyku inwazji - ocenił admirał.

- Jeśli rezultatem porozumień w przyszłości miałoby być "NATO o dwóch głowach", czyli w Indo-Pacyfiku i w Europie, to według mnie byłoby bardzo dobrze . To by znaczyło, że Sojusz będzie cennym źródłem stabilności na świecie, także w odległych strefach - stwierdził admirał. - Mam pewność, że serce NATO pozostanie jedno - zapewnił.

Krytycznie ocenił obecny stan przemysłu, który jego zdaniem nie dokonał koniecznego "skoku jakościowego" i wciąż kieruje się "krótkoterminowym rozumowaniem przy maksymalizacji zysków". - To nie jest już do przyjęcia - podkreślił.

Mówiąc o Ukrainie, admirał Cavo Dragone zapewnił: "My jako NATO kontynuujemy z determinacją i przekonaniem wsparcie dla ukraińskich sił zbrojnych. Celem jest to, by Ukraina usiadła do stołu rokowań, mając silną pozycję".