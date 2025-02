Negocjacje między USA a Rosją, które rozpoczęły się w Rijadzie, budzą duże obawy w Europie. Jak informuje "Bild", istnieje ryzyko, że mogą one doprowadzić do wycofania amerykańskich wojsk z wielu krajów europejskich. Choć prezydent USA Donald Trump wyklucza całkowite wycofanie, europejskie służby bezpieczeństwa obawiają się, że może dojść do ograniczenia obecności wojskowej.