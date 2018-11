Siedmiu nowych posłów zasiądzie w Sejmie: z PiS, PO oraz Kukiz'15

Nowi posłowie zastąpią tych, którzy zostali prezydentami miast, burmistrzami albo radnymi po wyborach samorządowych. Z Sejmem pożegna się m.in. Rafał Trzaskowski z PO oraz Wojciech Bakun z Kukiz'15.

Monitor Polski opublikował już postanowienie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego o wygaśnięciu mandatów dwóch posłów: Grzegorza Wojciechowskiego ( PiS ), który został wybrany do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Stanisława Huskowskiego (najpierw PO, potem PSL-UD), który został wybrany do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Mandat po Huskowskim mogłaby objąć Iwona Krawczyk, która w tegorocznych wyborach samorządowych dostała się do sejmiku dolnośląskiego. W rozmowie z Radiem Wrocław Krawczyk zapowiedziała, że nie wybiera się do Warszawy. Jednak na swoim profilu na Facebooku napisała kilka dni temu, że nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji.

Jeżeli Iwona Krawczyk zostanie w sejmiku, kolejnym kandydatem do objęcia mandatu posła z listy Platformy Obywatelskiej jest Tadeusz Maćkała. Właśnie dostał się do rady powiatu lubińskiego z listy... Prawa i Sprawiedliwości. Maćkała zapowiedział jednak, że nie zrezygnuje z mandatu radnego. "Zapewniam moich wyborców, że głosując na mnie w wyborach do rady powiatu, nie oddali głosu na darmo. W najbliższym czasie zacznę sprawować w moim rodzinnym mieście obowiązki radnego powiatu, wynikające z powierzenia mi tej funkcji" - napisał w mediach społecznościowych.

Jagna Marczułajtis wraca do Sejmu

Mandat po Rafale Trzaskowskim z PO, który został prezydentem Warszawy, może objąć Jagna Marczułajtis-Walczak, polska snowbordzistka. "Startowałam do powiatu krakowskiego a pójdę do Sejmu za Rafała Trzaskowskiego" - napisała Marczułajtis na Facebooku.

To problem dla Pawła Kukiza, bo Majka jest współpracownikiem Kornela Morawieckiego, który odszedł z ruchu i założył własne koło poselskie w Sejmie - Wolni i Solidarni. Poza tym startował startował do sejmiku podkarpackiego z listy Ruchu Narodowego. - Jeżeli Robert Majka wejdzie do Sejmu, to nie zostanie posłem Kukiz’15 - zapowiedział Paweł Kukiz kilka dni temu.