Karol Karski: "Tusk przyjechał, żeby jątrzyć"

- Szkoda, że Donald Tusk próbował skorzystać z okazji, żeby nam wszystkim popsuć nastroje. Cieszę się jednak, że jego złośliwości i frustracje nie przykryły naszego, wielkiego święta - powiedział Karol Karski, europoseł PiS.

Karol Karski odniósł się w ten sposób do doniesień medialnych, że szef Rady Europejskiej Donald Tusk nie został oficjalnie powitany przez prezydenta na uroczystościach 11 listopada na pl. Piłsudskiego. Stał też w dość odległym rzędzie - czwartym albo piątym. Skrytykowali to politycy opozycji oraz ekspert od protokołu dyplomatycznego. Pisaliśmy o tym TUTAJ .

- Ale czego mamy się po Tusku spodziewać? Czy on zrobił coś pozytywnego jako polski premier, czy przewodniczący Rady Europejskiej? Przyjechał, żeby jątrzyć. Podczas uroczystości na pl. Piłsudskiego stanął w 5 rzędzie i modlił się o to, żeby nikt go nie poprosił o przejście do przodu. Dzięki temu miał kolejny powód do narzekania. Chyba nie mógł zakładać, że głowa europejskiego państwa będzie szukać urzędnika Unii Europejskiej. Szkoda, że Polak, który pełni ważną rolę w polityce europejskiej postanowił obrażać się na wszystko i na wszystkich zamiast się cieszyć i uśmiechać - powiedział Karol Karski w wywiadzie dla portalu wPolityce.pl.