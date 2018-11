Wysokie kary dzienne dla Polski za brak wdrożenia decyzji TSUE

Jeżeli do 19 listopada Polska nie przedstawi swoich działań wdrażających postanowienie TSUE, to Komisja Europejska może wystąpić o nałożenie na nią wysokich kar dziennych - ustaliła RMF FM.

Termin upływa 19 listopada. Jak do tej pory, zrobiła to tylko sędzia Małgorzata Gersdorf, która 31 października przesłała do Komisji Europejskiej pismo. Poinformowała w nim, że 19 października przesunięci w stan spoczynku sędziowie zostali wezwani do podjęcia pracy i do końca miesiąca 22 z nich stawiło się w Sądzie Najwyższym.