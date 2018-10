Na Wiejską trafią nowi posłowie. O parlamentarzyście PiS może być naprawdę głośno

Kilka lat temu na nagraniach o lokalnym konkurencie mówił "pieprzony komuch", a o jego współpracownikach "pieski". Oto nowy poseł PiS Sławomir Hajos. Do Sejmu wróci Jagna Marczułajtis-Walczak, która mówi nam, że jest kilka ważnych tematów do załatwienia na Wiejskiej.

Część parlamentarzystów chciała uciec z Sejmu do samorządów i niektórym się udało. Ich miejsca zajmą kolejni kandydaci z list. Na Wiejską może powrócić Jagna Marczułajtis-Walczak, była snowboardzistka i była posłanka PO. Jest ona pierwsza w kolejce do objęcia mandatu po Rafale Trzaskowskim. W 2011 roku zdobyła 7289 głosów i przez 4 lata była posłanką PO. W 2015 roku walczyła o reelekcję, ale zabrakło jej głosów (zdobyła ich 6899).

- Na razie oficjalnie nikt w tej sprawie z kancelarii sejmu do mnie nie dzwonił, zatem mam jeszcze kilka dni zastanowienia - informuje Wirtualną Polskę była olimpijka. - Moja obecna sytuacja jest trudna życiowo, ale poważnie się zastanawiam nad przyjęciem mandatu. Mam tu na myśli to, że ciężki mi by było odmówić. Bo jestem przekonana że trzeba walczyć o wiele spraw w Sejmie - dodaje.

Do Sejmu, także z Małopolski, trafi Sławomir Hajos. Zastąpi posła PiS Jarosława Szlachetkę, który został burmistrzem Myślenic. W 2015 roku Hajos, z zawodu technik pożarnictwa, zdobył 2734 głosy. Startował też w niedzielnych wyborach, do rady powiatu suskiego, w którego zarządzie zasiadał przez ostatnie cztery lata. Od lat intensywnie działał w lokalnej polityce, bezpardonowo walcząc z polityczną konkurencją.

WP: Obejmie pan mandat poselski po Jarosławie Szlachetce?

Sławomir Hajos: Obejmę, właśnie załatwiam formalności, jadę samochodem i nie mogę rozmawiać.

WP: Nie boi się pan, że konkurenci będą wypominać panu taśmy z busa?

S.H.: To sama prawda była, ja się niczego nie wstydzę. Niech mi tylko spróbują wyciągać....

WP: Jak skończyły się procesy z wójtem Chowaniakiem?

S.H.: Poprosił, żebym przerwał, poszedłem na zaproponowaną ugodę.

WP: Rozumiem że w Sejmie nie powtórzy pan akcji z ulotkami pod kościołem?

S.H.: Zaraz, ale jakie ulotki? Co mi pan insynuuje? Zaraz przestanę z panem rozmawiać.

WP: Ja tylko mówię o tym, co pisały lokalne media.

S.H.: To nie były żadne ulotki, to była moja forma komunikacji z wyborcami. Ja nie będę rozmawiał z panem rozmawiał.