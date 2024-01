Seria niepowodzeń PiS. "Szok dla wyborców"

- Jeżeli partia zgłasza wniosek o to, żeby odwołać ministra - a to bardzo poważna sprawa - i potem nie ma nikogo, żeby usłyszeć, dlaczego inni się na to nie zgadzają, to jest to daleko posunięty infantylizm polityczny. Dla tego niewyrobionego elektoratu to jest trochę niezrozumiałe. Wyborcy PiS-u zastanawiają się pewnie, dlaczego tam kogoś nie było, żeby Tuskowi odpowiedzieć - tłumaczył Markowski.