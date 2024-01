PiS chce odwołania Sienkiewicza. Tusk zabiera głos

- Nikt lepiej się nie obroni z tego miejsca, niż on sam. Wszyscy, którzy go znają, wiedzą, że jest też jednym z najciekawszych intelektualnie polityków, ludzi służby publicznej. Jest autorem bardzo ciekawych książek, rozpraw, artykułów. Jakoś nie mam wątpliwości, że prawdopodobnie Bartłomiej Sienkiewicz napisał więcej mądrych rzeczy, niż wnioskodawca przeczytał w życiu - dodał premier, co wywołało falę oklasków.