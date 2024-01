Zmiana decyzji w klubie PiS w sprawie Bosaka. Błaszczak musiał się wycofać

Nie wszyscy jednak w PiS podzielali to zdanie. Jak ujawniliśmy, w tej sprawie z Błaszczakiem starł się między innymi Przemysław Czarnek. To on właśnie uznał, że błędem będzie głosowanie PiS przeciwko Bosakowi. I namawiał do zmiany zdania; albo przynajmniej do niebrania udziału w głosowaniu lub wstrzymania się. Tak, by nie bratać się w tej sprawie z Lewicą i nie burzyć doszczętnie relacji z "Konfą".