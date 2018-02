"Russiagate" w USA. Były wiceszef sztabu Trumpa przyznaje się do spisku

Rick Gates przyznał się do okłamywania śledczych i do spiskowania przeciw Stanom Zjednoczonym podczas wyborów prezydenckich w 2016 roku. Byłemu wiceszefowi sztabu wyborczego Donalda Trumpa grozi kara 5,5 roku więzienia.

Komentatorzy zauważają, że przyznanie się Gatesa do winy oznacza duży postęp w śledztwie. Prokuratorzy liczą, że ujawni on ważne informacje na temat swojego byłego szefa z kampanii wyborczej Paula Manaforta. To z kolei może zmusić tego ostatniego do złożenia zeznań i współpracy z komisją ws. "Russiagate".