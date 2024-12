Rosja mięknie? Ławrow mówi o "porozumieniu ws. Ukrainy"

W wywiadzie Ławrow stwierdził, że na Kreml jak dotąd nie dotarły z Zachodu żadne oficjalne sygnały, wyrażające chęć rozpoczęcia negocjacji w sprawie Ukrainy. Oświadczył, że Rosja jest gotowa do rozmów "ale muszą one dotyczyć wiarygodnych porozumień" .

W praktyce jednak ich uwzględnienie może okazać się niewykonalne. W przeszłości Rosja wielokrotnie stawiała Ukrainie absurdalne, niemożliwe do spełnienia kryteria, jako warunki zakończenia działań wojennych. To m.in. "demilitaryzacja i denazyfikacja" kraju oraz ograniczenie suwerenności Ukrainy poprzez zmuszenie jej do rezygnacji z wejścia do NATO.