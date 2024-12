Carter był 39. prezydentem Stanów Zjednoczonych, należał do Partii Demokratycznej.

Jimmy Carter był prezydentem USA w latach 1977-1981. Za swej prezydentury podpisał m.in traktaty o ograniczeniu zbrojeń jądrowych oraz przyczynił się do podpisania pokoju Egiptu z Izraelem w Camp David .

Po wycofaniu się z aktywnego życia politycznego nie zaprzestał działalności społecznej i charytatywnej. Założył w Atlancie Carter Center i korzystając z autorytetu, jakim cieszył się jako były amerykański prezydent, zaczął wspierać procesy zmierzające do wzmocnienia demokracji, obniżenia napięć, likwidacji zagrożenia lokalnymi konfliktami .

Jako niezależny mediator doprowadził w 1994 r. do pokojowego przywrócenia demokracji na Haiti oraz pomógł rozładować napięcie w stosunkach USA - Korea Płn .

Do 1953 r. - kiedy zrezygnował ze służby w marynarce - był współpracownikiem admirała H.G. Rickovera do spraw programu zastosowania energii atomowej do napędu okrętów podwodnych. Później prowadził farmę, był właścicielem składów i sklepów, a jednocześnie angażował się w życie polityczne.