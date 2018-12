Ranking zaufania do polityków. Spadki Dudy i Morawieckiego

W ciągu ostatniego miesiąca w kwestii zaufania na polskiej scenie politycznej nie doszło do dużych roszad personalnych. Większość badanych zadeklarowała mniejszą ufność w stosunku do polityków. Czołowa trójka z poprzedniego rankingu zanotowała też spadki.

Na najniższym stopniu podium znalazł się Paweł Kukiz , tym razem samodzielnie. Głos oddało na niego 45 proc. badanych, o 1 p.p. mniej niż miesiąc temu. Zbigniew Ziobro , który ex aequo z Kukizem zajął trzecią pozycję w ubiegłym miesiącu, teraz znalazł się oczko niżej. Ufa mu 44 proc. respondentów, choć jeszcze w listopadzie było ich 46 proc.

Znowu słabo wypada opozycja. Najpopularniejszy jest Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 27 proc. badanych. Grzegorz Schetyna może liczyć na 24 proc. zaufanie, ale budzi prawie dwa razy większą nieufność - 46 proc. Katarzynę Lubnauer popiera co piąty respondent. 19 proc. wyraża ufność do Ryszarda Petru, a 16 proc. do Włodzimierza Czarzastego.