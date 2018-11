Ranking zaufania do polityków. Andrzej Duda z ogromną przewagą

Największym zaufaniem społecznym spośród osób, które są obecne w polskiej polityce, cieszy się Andrzej Duda. Tuż za nim plasuje się Mateusz Morawiecki. Na najniższym stopniu podium znaleźli się Paweł Kukiz i Zbigniew Ziobro.

Powodów do optymizmu nie ma opozycja. Największą ufność budzi lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, którego pozytywnie kojarzy 30 proc. badanych. Daje mu to 9 miejsce w rankingu. Jeszcze gorzej wypada Grzegorz Schetyna. 11 pozycja i 26 proc. poparcie społeczeństwa. Brak zaufania do lidera PO deklaruje 45 proc. osób, najwięcej spośród respondentów. Barbarze Nowackiej z Inicjatywy Polska ufa co czwarty Polak, a Katarzynie Lubnauer z Nowoczesnej 24 proc.