"Rabin Putina" o antysemickiej tyradzie Ławrowa: to szokujące słowa. Powinien przeprosić

W niedzielę Siergiej Ławrow zasugerował, że "najgorsi antysemici sami byli Żydami". We wtorek Berel Lazar - jeden z czołowych rosyjskich rabinów - uznał jego słowa za "szokujące" i wezwał do przeprosin. To zaskakujące, ponieważ relacje duchownego z Kremlem są tak ciepłe, że nazywany jest "Rabinem Putina".