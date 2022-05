Ławrow rozwścieczył Tel Awiw. Izrael zmieni podejście do wojny w Ukrainie?

- A druga bardziej logiczna, uwzględniająca kontekst polityczny, że Rosjanom obecnie zależy na wsparciu tych krajów arabskich, które serdecznie nienawidzą Izraela. Ławrow jest doświadczonym dyplomatą i wiedział, co robi. Mówiąc o Hitlerze sprowokował celowo Izrael. Narracja, że kanclerz III Rzeszy był Żydem i stoi za izraelskim spiskiem podczas II wojny światowej, jest od dawna w wielu państwach arabskich. I jednym z łagodniejszych twierdzeń pod adresem Izraela. Najwidoczniej chodziło o wykonanie gestu pod adresem tych państw, mniej lub bardziej skonfliktowanych z Izraelem. To sygnał, do krajów arabskich, żeby nie zwiększały obecnie wydobycia ropy i pozwalały Rosji - w trakcie wojny w Ukrainie - zarabiać na sprzedaży tego surowca - dodaje były dyplomata.