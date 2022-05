Putin miesza w "bałkańskim kotle". "Ma na Bałkanach agentów wpływu"

W październiku tego roku odbędą się w Bośni i Hercegowinie wybory generalne. One odbywają się na wszystkich poziomach. Milorad Dodik będzie nadal agentem wpływu Putina. Z drugiej strony mamy lidera bośniackich Chorwatów, czyli Dragana Covicia. To kolejny aktor wspierany przez Rosję. On również destabilizuje sytuację, uważa, że Chorwaci w obecnym systemie państwowym w Bośni i Hercegowinie są dyskryminowani. Domaga się dla nich korzystniejszej ordynacji wyborczej. Stoją za nim niektóre słuszne argumenty, ale do tej pory nie był w stanie doprowadzić do przebudowy systemu wyborczego. Wsparcie Moskwy okazało się niewystarczające. Covic groził nawet w związku z tym całkowitym bojkotem październikowych wyborów, ale dosłownie przed kilkoma dniami ogłosił, że jego partia HDZ BiH jednak wystartuje. I to pomimo braku spełnienia jego kluczowych żądań dotyczących ordynacji.