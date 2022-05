Dzień Zwycięstwa dniem porażki Putina. "Dostrzega, że operacja prędko nie przyniesie sukcesów"

"Co powiedział Władimir Putin na paradzie? Właściwie nic ciekawego nie powiedział. I to jest najlepsze świadectwo, że Rosji ta wojna nie wychodzi. Jedynym ukraińskim kontekstem były nawiązania do Donbasu, co z kolei obrazuje stopniowe zawężanie krótkoterminowych ambicji Kremla" - napisał na Twitterze Michał Potocki, dziennikarz i ekspert ds. wschodnich.