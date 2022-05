Stoltenberg: Ukraina jest w stanie wygrać tę wojnę

Baerbock: drzwi do NATO otwarte

Szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock zapewniła, że drzwi do NATO są otwarte dla Finlandii i Szwecji - Jeśli zdecydują się przez nie przejść, będziemy czekać z otwartymi ramionami. Niemcy wykorzystają przyspieszoną procedurę, by ratyfikować wstąpienie Finlandii i Szwecji do NATO - powiedziała szefowa niemieckiego MSZ.