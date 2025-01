Publikacja raportu dotyczącego prowadzonych w czasach PiS postępowań, co do których wystąpiło podejrzenie politycznego wpływu na ich przebieg, została przełożona. Jak przekazała Prokuratura Krajowa, treść dokumentu zostanie przedstawiona 14 stycznia. Wcześniej Adam Bodnar zapowiadał, że będzie to mieć miejsce 8 stycznia. PK podała powód zmiany.