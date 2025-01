"Pan udaje, że ten system działa". Mocne słowa wobec Tuska

- Panie premierze Tusku, ja oczekuję jednej rzeczy - że przestanie pan opowiadać jakieś rzeczy, których pan potem nie realizuje, bo pan to wszystko osobom z niepełnosprawnościami, co im się należy, co jest w Konwencji (o prawach osób niepełnosprawnych - red.) zapisane obiecał, a tego nie realizuje - powiedziała, dodając:

- O wszystko my, rodzice tych dzieci, musimy się naparzać, to jest codzienna walka z systemem - powiedziała, dodając, że "jest osobą rozpoznawalną, a nie może pracować i od sześciu miesięcy nie może pisać kolejnej książki, która jest ważnym projektem dla ludzi". - Bo ja za pana, pana ludzi, wykonuję codziennie robotę, płacząc - powiedziała.

- Pana ludzie to uniemożliwiają, pracują wolno, są opieszali - mówiła dalej. Chwilę potem nawiązała też do świadczenia wspierającego. - Sama je wywalczyłam z różnymi ludźmi - moje córki miały być zabezpieczone, przez sześć miesięcy z ZUS-em próbuję uzyskać to świadczenie dla mojej córki, przez ten czas pozbawiona jest środków do życia, a ja z pieniędzy, które pożyczam od banku, opłacam asystencję osobistą - przekazała również Szpila.