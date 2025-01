Pat ws. lekcji religii. "Nie zawsze można dojść do porozumienia"

Trwa spór między resortem edukacji narodowego, a Episkopatem ws. zmian w nauczaniu religii. Według minister Barbary Nowackiej biskupi odrzucili dotychczasowe propozycje MEN-u w tej sprawie. - Nie zawsze można dojść do porozumienia, jeżeli ktoś go nie chce - powiedziała. Mimo to, według Nowackiej, Episkopat przygotowuje się już do zmian zapowiedzianych przez resort edukacji.