Kłopotliwa sprawa. Zatrzymaniem zajmie się specjalny zespół?

Obrońca Romanowskiego mec. Bartosz Lewandowski przekonuje, że przeszukanie polityka odbyło się w "poniżających warunkach". - Mój klient musiał się rozebrać do naga, ponieważ funkcjonariusze uważali to za konieczne, aby sprawdzić, czy nie ma on przy sobie dowodów w sprawie i rzeczy niebezpiecznych. Następnie całą noc poseł spędził w izbie zatrzymań - opisuje "Rzeczpospolitej" Lewandowski.