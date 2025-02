Kajakarz spotkał rekina w Nowej Zelandii. Nagranie mrozi krew w żyłach

W sieci pojawiło się dramatyczne nagranie, na którym kajakarz ucieka przed żarłaczem białym u wybrzeży Northland w Nowej Zelandii. Do zdarzenia doszło pod koniec stycznia. Matthew John Patrick Wells dokumentował swoją wyprawę wędkarską za pomocą kilku kamer zamontowanych na łodzi. Nagle uwagę mężczyzny zwróciła nietypowa fala za kajakiem.

- Co to... żarłacz biały! Żarłacz biały! - krzyknął Wells, zaczynając szybko wiosłować. Na nagraniu widać dużą płetwę grzbietową i ogonową wynurzające się z wody tuż za kajakiem Wellsa.

Wells, przerażony sytuacją, szybko odciął żywą przynętę z wędki. Szacował, że rekin był większy od jego kajaka. Drapieżnik miał co najmniej 4,5 metra i prawdopodobnie ważył ponad 450 kg. - Zostaw mnie w spokoju! On wciąż jest za mną, idzie na mój ster... po prostu mnie śledzi - mówi na nagraniu przerażony mężczyzna.

- Straciłem go z oczu... może pływać pod moim kajakiem - relacjonował kajakarz. Wells powiedział mediom, że rekin podążał za nim przez co najmniej osiem minut .

Podczas nerwowej ucieczki Wells zaczął rozmawiać z rekinem i modlić się do Tangaroa, boga morza w kulturze maoryskiej. - Jeśli zostanę zjedzony, to nie będzie zbyt przyjemne. Proszę, nie atakuj mnie, bracie! - mówił do rekina.