Przełom na granicy? Migranci zorientowali się, że są więźniami Łukaszenki. Chcą wracać do domów

- Dowiedziałem się, że podczas jednej z ostatnich chłodniejszych nocy zakazano palenia ognisk. Wówczas zmarła jedna z kobiet. To kryzys, w którym wiele osób może umrzeć w ciągu najbliższych dni. Apeluję do władz Polski i Unii Europejskiej, by pozwoliły migrantom przejść granicę i wydostać się z pułapki - dodaje Murad Ismael.