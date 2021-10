Tusk będzie lobbował w UE przeciwko PiS? "Jedyna szansa"

W świetle ostatnich wydarzeń w polskiej polityce, po stronie obozu rządzącego mogą pojawiać się obawy o to, że Donald Tusk nie będzie w Brukseli przekonywać do KPO, a raczej będzie nawoływać do ostrych działań w stosunku do obozu Zjednoczonej Prawicy. Czy to realny scenariusz? Jak twierdzi polityk Koalicji Obywatelskiej Sławomir Neumann, lider PO zarówno jako szef Rady Europejskiej czy też jako obecny szef Europejskiej Partii Ludowej "zawsze działał w interesie Polski". Wyraził również nadzieję, że w Europie nadal liczą się z głosem Donalda Tuska. - To jest jedyna szansa dla Polski, że ludzie w Europie zobaczą, że to szaleństwo, które dzisiaj ogarnęło polski rząd nie jest szaleństwem wiecznym i że nie można Polski już stawiać poza marginesem Unii Europejskiej, że jesteśmy w tej Unii ważnym ciałem i tylko chwilowo jesteśmy takim państwem, które od miesięcy czy od lat robi wszystko, żeby tą Unię osłabiać – powiedział Neumann. - Myślę, że pozycja Donalda Tuska w tym jest naprawdę kluczowa, bo może dać taką nadzieję na to, że to się zmieni – dodał polityk Platformy.