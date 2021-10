"Jedzą liście, zaraz umrą". Kurdyjskie media działają lepiej niż minister Kamiński i nasz MSZ

- Teraz wiem, że to było oszustwo. Do Iraku nie dotarła informacja, że Polska granica jest zamknięta. Osoby, które oferują wyjazdy do Europy, mówią, że można swobodnie przejść do was. Płaci się za pomoc w dojechaniu do granicy, a dalej droga ma być wolna i ludzie w to wierzą - rozpacza w rozmowie z WP Fadel Hassan, Kurd pochodzący z miasta Zachu w północnym Iraku.