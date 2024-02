"Przedłużony miesiąc miodowy". Mamy najnowszy sondaż poparcia partii

Najnowszy sondaż dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w ostatni weekend lutego pomiędzy 23 a 25 dniem miesiąca. Ankieterzy z United Surveys zapytali 1000 reprezentatywnych osób o to "na które z ugrupowań zagłosowaliby w wyborach do Sejmu". Badani mieli do wyboru wszystkie partie, które są obecne w parlamencie oraz odpowiedź: "Inny. Bezpartyjni Samorządowcy lub inny komitet regionalny" oraz "nie wiem/trudno powiedzieć".