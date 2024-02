Jest nowy sondaż ws. nadchodzących wyborów. "PiS walczy teraz z czasem"

W podobnym tonie wypowiada się także prof. Konarski, który nie ma wątpliwości, że "wiara w Prawo i Sprawiedliwość dalej będzie topnieć". - PiS nie jest gotów do ekspiacji (odkupienia win - przyp. red.) z tytułu przegranej szansy na wydłużenie swojej władzy wobec swoich wyborców. Podobny problem miała PO - to samo ich zgubiło i przez kilka lat nie było w stanie zagrozić partii Kaczyńskiego. Skłonność do wyrażenia ekspiacji to zawsze jest wyraz dojrzałości danego ugrupowania. Jeśli tego nie robi, to jest dowód na to, że nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie błędy popełniło - tłumaczy politolog.