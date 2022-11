Prowadził pod wpływem. Wiadomo, jaki zarzut usłyszy Jerzy Stuhr

Wspominany paragraf mówi o prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Kara, jaka za to grozi, to grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch, chyba że sprawca był wcześniej już karany za podobne przestępstwo. Wówczas kara może być surowsza – pozbawienie wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.