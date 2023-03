Prorosyjscy prowokatorzy w Pradze. Wielotysięczna manifestacja

Po oficjalnym zakończeniu demonstracji kilkaset osób przeszło pod budynek Muzeum Narodowego wieńczący górną część Placu Wacława, gdzie domagano się zdjęcia umieszczonej tam dużej flagi Ukrainy. Demonstranci napotkali oddziały policji przygotowane do tłumienia zamieszek. Doszło do starć, na co zwracają uwagę czescy internauci.