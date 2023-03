Polak występował u Sołowjowa. Mówi, jak wygląda to od środka

- Robiło to na mnie wrażenie. Zasięgałem nawet porad medycznych, jak to wytrzymywać, bo to duży stres. Ale główna sprawa to mieć świadomość, w czym się uczestniczy. Gdybym chodził do programów z poczuciem tego, że mogę zmienić Rosję, to byłbym człowiekiem szalenie naiwnym. Jednak przy rozumieniu, że to jest ciężkie, nie należy być defetystą, że w ogóle do tych Rosjan nie można dotrzeć - mówił dyplomata w programie Wirtualnej Polski "Newsroom".