"Znów się zerwała". Propagandysta Putina atakuje Polskę

"Rzeczpospolita Obojga Narodów znów się zerwała (do boju – red.), chce ponownie zagarnąć zachodnią Ukrainę dla siebie. Przede wszystkim Galicję i Wołyń, no i najważniejsze - miasto Lwów. 103 lata minęły od publikacji powyższego plakatu, a aroganccy polscy panowie znów ‘wspinają się na butelkę’, żeby znów dostać cios w twarz" - czytamy we wpisie propagandysty.