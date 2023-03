Kuriozalne żądanie Rosji. Chcą to omówić w RB ONZ [RELACJA NA ŻYWO]

Wielka Brytania i Francja zobowiązały się do dalszego wsparcia dla Ukrainy oraz ściślejszej współpracy w dziedzinie obronności - zapewnili w piątek podczas szczytu w Paryżu przywódcy obu krajów, premier Rishi Sunak i prezydent Emmanuel Macron.





- Zgodziliśmy się na szkolenie ukraińskich żołnierzy piechoty morskiej, co pomoże uzyskać Ukrainie decydującą przewagę na polu bitwy i to, by Ukraina wygrała tę wojnę - powiedział szef brytyjskiego rządu.





Macron mówił, że Wielka Brytania i Francja robią wszystko, by wojna nie rozprzestrzeniła się na inne części świata.





- Zdecydowaliśmy się wspólnie na konkretne działania w sprawie szkolenia ukraińskich żołnierzy i oddziałów o wysokiej wartości. Musimy postawić naszych ukraińskich przyjaciół w jak najlepszych sytuacjach - zaznaczył. Dodał, że "w krótkim terminie naszym celem jest pomóc Ukrainie przeprowadzić kontrofensywę".