Łukaszenka podpisał dekret. Białoruś powołuje oficerów

Łukaszenka obiecał, słowa nie dotrzymał

W 2023 roku władze kraju będą mogły zwerbować do Sił Zbrojnych do 230 mężczyzn w wieku poniżej 27 lat oraz do 20 osób, które przeszły odpowiednie programy szkolenia oficerów rezerwy w oddziałach lub na wydziałach wojskowych, posiadają stopień wojskowy oficera i są wpisane do rejestru.