Ukraina szykuje "niespodziankę" Rosjanom. Białoruś nie da rady pomóc

My tymczasem zbliżamy się do skrzyżowania. W oddali dostrzegamy betonowe zapory, stoją w poprzek jezdni. Na poboczu dwa solidne blokhauzy*, nad którymi powiewa ukraińska flaga. Pojawiają się też kolejne ograniczenia prędkości - 70 km/h, 50 km/h, 30 km/h. Nagle szereg tablic i znak STOP. Do naszego samochodu podchodzi żołnierz.