Sołowjow twierdzi, że na terenie Rosji dochodziło do ataków terrorystycznych na które reżim Putina nie odpowiedział. - Przypomnę, że zaatakowano lotniska położone daleko od linii frontu, ale bardzo blisko krajów bałtyckich. Było zero odpowiedzi.Daria Dugina została zamordowana w naszym kraju na przedmieściach Moskwy. Odpowiedź brzmiała: zero - wymieniał propagandysta Putina.