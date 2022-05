Prawdziwy autor słów z Wyspy Węży już na wolności

Wyspa Węży to symbol oporu wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Świat usłyszał o niej już w pierwszym dniu inwazji Federacji Rosyjskiej, kiedy to broniący jej pogranicznicy usłyszeli ultimatum od dowódcy rosyjskiej jednostki, który zażądał poddania wyspy. Ukraińcy nie wyrazili na to zgody.