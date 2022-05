Kulisy boju o Wyspę Węży. Ta akcja miała zepsuć Putinowi humor w Dniu Zwycięstwa

- Z kolei strona ukraińska robi wszystko, aby zneutralizować rosyjską załogę wyspy, wykorzystuje częściową kontrolę przestrzeni powietrznej, lotnictwo i drony Bayraktar. To sytuacja podobna do ukraińskich uderzeń na lotnisko w Czernobajewce pod Chersoniem, gdzie ponad 20 skutecznie przeprowadzonych ataków świetnie wykorzystywano do podbudowy morale. Nie bardzo wierzę w sens wysadzenia tam ukraińskiego desantu, ponieważ taki oddział byłby stale nękany. Możliwe, że siły ukraińskie nie zdecydują się obsadzenie wyspy własną załogą - podsumowuje Michał Marek.