Niepokój w Mołdawii. Amerykański wywiad przestrzega przed Putinem

- Mołdawia ma w swojej konstytucji zapisaną neutralność, która miała gwarantować jej bezpieczeństwo. Nikt nie ma wątpliwości, że to, co się dzieje obecnie w Ukrainie jest wojną wywołaną przez Putina, a nie żadną "operacją specjalną". Mieszkam tu od kilku lat. I przez ten czas zarówno w Mołdawii, jak i w Naddniestrzu znalazły się osoby, które miały wobec siebie odmienne - często skrajne - stanowiska. Natomiast, patrząc szerzej, to nie ma wrogości, jest współpraca i otwartość. Oczywiście, że na Naddniestrze patrzy się też jako na punkt zapalny, który Putin będzie mógł wykorzystać. I na to, że mieszkańcy – mimo dobrych relacji między sobą – nie będą mieli nic do powiedzenia - puentuje Horbowski.