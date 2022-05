Mołdawia. Nowy cel Putina? "Wygląda to na straszenie, Rosja nie ma już sił"

Jak ujawnił w rozmowie z Wirtualną Polską Jakub Pieńkowski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Mołdawia ma maksymalnie cztery tys. żołnierzy. - To armia bez czołgów, bez broni przeciwlotniczej, bez nowoczesnej broni przeciwpancernej, bez lotnictwa. Do tego trzeba doliczyć 10 tys. karabinierów, czyli dawne wojska wewnętrzne, i to wszystko. (...) Ta armia nie jest zdolna, by obronić swój kraj, nie mówiąc już o próbach odzyskania Naddniestrza. O ile siły rosyjskie w Naddniestrzu są zbyt słabe, by zaatakować Ukrainę, to przeciwko Mołdawii najprawdopodobniej bez większego trudu daliby radę - mówił Pieńkowski.