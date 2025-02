USA chce ingerować w wybory prezydenckie w Polsce? "Pocałunek śmierci"

Rafał Trzaskowski podkreślił, że jeśli Władimir Putin będzie mógł przedstawić wynik negocjacji jako swoje zwycięstwo, świat odbierze to jako oznakę słabości Stanów Zjednoczonych . - Jeśli Putin sprzeda rezultat rozmów jako swoje zwycięstwo, osłabi to nie tylko bezpieczeństwo Europy i Polski, ale także USA - powiedział Trzaskowski podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Pytany o to, czy w obliczu przemówienia J.D. Vance'a w Monachium obawia się prób amerykańskiej ingerencji w nadchodzące wybory w Polsce, Trzaskowski stwierdził, że to jedynie zaszkodziłoby stronie otrzymującej takie poparcie .

- Jesteśmy bardzo dumnym narodem, więc, jeśli ktokolwiek będzie nam mówił, jak mamy głosować, to całkowicie kontrproduktywne. A biorąc pod uwagę to, co Elon Musk powiedział na wiecu AfD, że Niemcy mogą zapomnieć o swojej winie, to teraz tego rodzaju ingerencja byłaby pocałunkiem śmierci dla każdej partii politycznej w Polsce - powiedział.