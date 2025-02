Awantura na antenie. Trela o "pożytecznych idiotach"

- Jeżeli dopuścimy do tego, że o Ukrainie będzie się rozmawiać bez Ukrainy, to Trump z Putinem zrobią interesy, a Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja będą występowały w roli pożytecznych idiotów dla Donalda Trumpa. Taka jest sytuacja - mówił na antenie Radia ZET Tomasz Trela. W studiu doszło do ostrej wymiany zdań z posłem PiS Łukaszem Kmitą.