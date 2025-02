"Jarosławie, to ostatni moment". Tusk komentuje wypowiedź Nawrockiego

Karol Nawrocki, kandydat wspierany przez PiS, podczas konferencji prasowej w Legionowie skrytykował Donalda Tuska oraz europejskich przywódców. Oskarżył ich o podpisanie "paktu z Putinem" , co miało w jego ocenie przyczynić się do wybuchu wojny w Ukrainie.

Do tej wypowiedzi w mediach społecznościowych odniósł się Donald Tusk. We wpisie zwrócił się bezpośrednio do Jarosława Kaczyńskiego. "Nawrocki oświadczył, że to Europa wywołała wojnę na Ukrainie. Jarosławie, to ostatni moment, aby zmienić kandydata" - ocenił premier. "Chyba że narracja Kremla stała się oficjalną linią PiS" - dodał.