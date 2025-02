Brzoska: Z założenia nie wierzę politykom. Powiem "sprawdzam"

Prezes i założyciel InPostu Rafał Brzoska był w piątek gościem na antenie Radia ZET. Przez Bogdana Rymanowskiego był pytany m.in. o to, dlaczego przyjął "misję od Donalda Tuska" i czy w związku z tym zamierza wejść do polityki?

- Odpowiem to, co odpowiadam od wielu miesięcy, będąc o to pytany - nie zamierzam wchodzić do polityki, jestem z krwi i kości człowiekiem biznesu, filantropem, myślę, że niezłym ojcem i niezłym mężem - stwierdził na to Brzoska.