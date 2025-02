Zwrot w sprawie immunitetu Karola Nawrockiego

Sejmowa komisja we środę miała zająć się wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karola Nawrockiego. Jednak 12 lutego wpłynęło od marszałka Sejmu do komisji pismo pełnomocnika oskarżycieli prywatnych o wycofaniu wniosku.