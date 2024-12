Nawrocki straci immunitet? Wniosek jest już w Sejmie

Wniosek w sprawie prezesa IPN, a zarazem wspieranemu przez PiS obywatelskiemu kandydatowi na prezydenta Karolowi Nawrockiemu został złożony przez stowarzyszenie emerytów mundurowych. Dotyczy on wypowiedzi Nawrockiego, które stowarzyszenie uznało za obraźliwe.

Drugi wniosek - przekazał Hołownia - dotyczy immunitetu posłanki Pauliny Matysiak. Ma on związek z firmą Newag i wypowiedziami posłanki, m.in. wygłoszoną na sali plenarnej Sejmu, dotyczącymi tej firmy.

Pod koniec ubiegłego roku hakerzy z grupy Dragon Sector, działając na zlecenie konkurencyjnej dla Newagu firmy serwisującej pociągi ujawnili, że nowosądecki Newag celowo wprowadził do Impulsów oprogramowania blokujące pociągi podczas jazdy. Władze nowosądeckiej spółki zaprzeczają tym twierdzeniom i jeszcze przed ich ujawnieniem zawiadomiły organy ścigania o podejrzeniu modyfikacji oprogramowania pociągów bez autoryzacji. Ponadto Newag wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko hakerom z grupy Dragon Sector.

Newag twierdzi, że choć obecnie prokuratura, instytucje i wielu ekspertów nie są w stanie na obecnym etapie stwierdzić, kto w tej sprawie ma rację, to Matysiak zajmuje w tym sporze jednoznaczne stanowisko a jej zachowanie - zdaniem spółki - narusza dobre imię firmy.

Hołownia przekazał też, że w czwartek sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zbierze się, by rozpatrzeć kolejne sprawy immunitetowe, w tym wniosek z 2017 roku ówczesnego posła Patryka Jakiego o pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Pawła Kukiza. Zarzucał Kukizowi naruszenie dóbr osobistych.

Marszałek Sejmu poinformował też, że w ubiegłym tygodniu przekazał do komisji wniosek z oskarżenia subsydiarnego przeciw posłom Joannie Lichockiej, Mariuszowi Błaszczakowi, Pawłowi Szefernakerowi i Piotrowi Glińskiemu, który dotyczy rozpowszechnienia spotu wyborczego PiS w 2018 r.

Założyciel Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych Rafał Gaweł złożył w 2021 roku prywatny akt oskarżenia przeciw posłom Joannie Lichockiej, Piotrowi Glińskiemu, Mariuszowi Błaszczakowi oraz Pawłowi Szefernakerowi w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotów. Uznał, że propagując spot "Bezpieczny samorząd" o uchodźcach przyczyniali się do siania nienawiści. Zwrócił się wówczas, w 2022 roku, do Sejmu o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej czwórki posłów PiS. Sejm 7 lipca 2023 r. w wyniku głosowania nie uchylił im immunitetu. Gaweł informował na Facebooku, że w tej kadencji ponowił swój wniosek.