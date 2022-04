Miała być kolejna republika ludowa. A jest ukraiński kontratak i kłopoty Rosjan

Droga na Krym stanie otworem?

- Ale najciekawsze jest to, co mogłoby wydarzyć się dalej, bo to jest bardzo sprytne posunięcie ukraińskiego dowódcy. Gdyby Rosjan wyparto z Chersonia, to otworzy się droga na Krym. Wystarczy wysłać tam jedną grupę rajdową, by spowodować odcięcie sił rosyjskich od zaopatrzenia z Krymu. Ja bym tak zrobił i każdy wojskowy widzi taki sens tej operacji - opisuje gen Skrzypczak.