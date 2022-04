Kto przeżył, jedzie atakować Słowiańsk. Szykuje się rosyjski atak rozpaczy

Rosjanie chcą doprowadzić do podobnej masakry, jaką urządzili Ukraińcom okrążonym w tzw. kotle iłowajskim podczas wojny w Donbasie w sierpniu 2014 roku. Sam Władimir Putin wspaniałomyślnie polecił wówczas separatystom i zielonym ludzikom utworzenie korytarza humanitarnego, by okrążeni ukraińscy obrońcy "mogli wrócić do matek i żon". Właśnie wtedy, gdy maszerowali tym korytarzem, rosyjscy bojownicy zaatakowali, zabijając 366 ukraińskich żołnierzy. Ranili ponad 400, 300 wzięli do niewoli. Donbasu nie miał już kto bronić. Porażka była punktem zwrotnym walk, skłoniła Ukrainę do podpisania porozumień mińskich.